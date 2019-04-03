Маунтин-Вью, США, 3 апреля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Торговая сеть США Walmart и IT-гигант Google объявили о том, что они создадут сервис голосового шоппинга. Об этом 2 апреля сообщил портал TechCrunch.

Puregoogle.ru Google

Новая служба позволит пользователям заказывать домой продукты при помощи речи. Отмечается, что, таким образом, Walmart и Google пытаются не отставать от своих конкурентов Whole Foods и Amazon, ранее запустивших подобный сервис. Служба должна заработать в США в апреле 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в почтовом сервисе Google Gmail появилась функция отложенной отправки писем. В компании отметили, что запуск этого нововведения они приурочили к к 15-летию службы.