Курган, 3 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Два уральских региона, Свердловская и Курганская области, получат трансферты из федерального бюджета на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым 29 марта 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM, ссылаясь на текст документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

В Свердловскую область направят 450 млн рублей на дорожные цели, в Курганскую — 270 млн рублей. В целом регионы России получат более 70 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети. Из них без малого половину получит Самарская область на транспортный обход вокруг Тольятти и мост через Волгу.

Отметим, что в Курганской области с марта 2019 года стартовала беспрецедентная кампания по дорожному строительству. На эти цели из региональной казны в 2019 году выделили почти в три раза больше денег, чем в предыдущем. Ремонту подлежат 37 км дорог в городе Кургане, 14 км в Шадринске, более 345 километров дорог внутри других муниципалитетов и региональных трасс. Данная работа проводится одновременно с ремонтом федеральных трасс.