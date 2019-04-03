Киев, 3 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Актер Владимир Зеленский в первом туре получил в абсолютных цифрах почти на 2,6 млн голосов больше, чем нынешний президент страны Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 3 апреля ЦИК Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, за Зеленского проголосовали 5 687 390 избирателей (30,22%), за Порошенко — 3 000 654 (15,94%), за Юлию Тимошенко — 2 521 105 (13,39%), за Юрия Бойко — 2 197 768 (11,68%), за Анатолия Гриценко — 1 301 671 (6,91%).

Напомним, что сразу после первого тура выборов, когда стали понятны предварительные результаты, Порошенко обратился к молодым людям, избирателям Зеленского, со словами, что услышал их, и попросил теперь услышать его.

«Я готов к глубокому и предметному диалогу с теми, кого не успел убедить перед первым туром. Хотел бы отдельно сейчас обратиться к молодому поколению, к тем, кому меньше 30 лет. Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы изменения были более глубокими и быстрыми. Я полностью разделяю ваше желание. Чтобы изменения были качественные, мы должны объединиться для того, чтобы этого достичь, и не терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства, я услышал вас и прошу, услышьте и вы меня. Все, что мы делали на протяжении пяти лет, по большому счету делалось для молодежи. Для будущего поколения», — заявил Порошенко на пресс-конференции в своем избирательном штабе.