Калуга, 3 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В 14 населённых пунктах Калужской области введен карантин в связи с бешенством животных, сообщает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации комитета ветеринарии при региональном правительстве.

U24news.ru В 14 населённых пунктах Калужской области введен карантин в связи с бешенством животных/

В частности, в режиме карантина находятся населённые пункты в Боровском, Жуковском, Дзержинском, Думиничском, Кировском, Малоярославецком и Хвастовичском районах.

Так, было зарегистрировано пять лабораторно подтверждённых случаев заболевания животных бешенством: на территории Думиничского, Боровского, Дзержинского и Кировского районов. В четырёх случаях из пяти инфицированными оказывались лисы. В Боровском районе был обнаружен заражённый труп енотовидной собаки.

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория включила Калужскую область в число десяти регионов страны, где это заболевание животных в марте 2019 года фиксировалось чаще, чем в других областях.

Напомним, всего в марте 2019 года в РФ было зафиксировано 148 случаев бешенства. Наибольшее количество выявлено в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областях, а также в Красноярском крае, где случаи бешенство отмечалось у лис, енотовидных собак, волков, а также у собак, кошек, крупного рогатого скота и свиней.