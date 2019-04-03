Москва, 3 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Большинство жителей России (62%) возлагают ответственность за драки в школах на родителей и воспитание в семье. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Детская драка

Треть (30%) опрошенных винит в таком поведении детей учителей и школу. 23% считает, что виноваты СМИ. Виновниками драк в школах считают самих детей и среду обитания ребенка по 12% респондентов.

При этом 57% граждан уверены, что драки между школьниками — это обычное явление, если они не переходят границы и не проявляют особую жестокость. По мнению 56%, драки с особой жестокостью среди школьников — это скорее единичные случаи.

Опрос проведен 1 апреля 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский психолог, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов. считает, что современная школа потеряла рычаги управления родителями и детьми.

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