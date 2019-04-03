Москва, 3 апреля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Самое большое количество преступлений в РФ в 2018 году зарегистрировано в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД России.

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Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.). Также первой пятёрке Челябинская область (64,8%) и Башкирия (57,4%).

Наиболее безопасными регионами стали Чукотка (748 преступлений за год), ненецкий АО (857), Ингушетия (1,6 тыс.), Калмыкия (2,7 тыс.), Магаданская область (2,9 тыс.).

В целом в РФ произошло снижение числа преступлений по сравнению с 2017 годом на 3%. Всего в 2018 году в стране зарегистрировано 1,9 млн преступлений, более половины из которых (51,7%) связаны с хищением имущества.