Калуга, 3 апреля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Жителям Калужской области вернут деньги, уплаченные ими за вывоз мусора по квитанциям управляющих компаний. Как сообщили 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального экологического оператора, с управляющими компаниями договоры на вывоз коммунальных отходов не заключались, поэтому подобную услугу они не предоставляют и не могут получать за неё оплату.

Pressa40.ru Платёжка за вывоз ТКО

Жителей Калужской области с начала 2019 года принуждали услуги по вывозу твердых коммунальных отходов оплачивать дважды — по квитанции управляющей компании и по квитанции госпредприятия «Калужский региональный экологический оператор».

По факту выпуска квитанций об оплате услуг по обращению с ТКО управляющими компаниями Государственной жилищной инспекцией Калужской области и правоохранительными органами была проведена проверка. Управляющие компании: ООО «Стройсистема», ООО «Жилсервис плюс», ООО НПП «Союз» и ООО «Управляющая компания Жилищным фондом» признали ошибочным выпуск квитанций с оплатой услуги по обращению с ТКО.

В официальных письмах этих компаний сообщается, что ими была проведена разъяснительная работа с жителями о том, что оплату за вывоз ТКО следует осуществлять только по квитанциям регионального экологического оператора. Также управляющие компании принесли извинения жильцам за допущенную ошибку.

Уже оплатившие вывоз мусора по квитанциям управляющих компаний вправе обратиться к ним за возмещением денежных средств. Впрочем, даже после проверок часть калужских УК продолжает настаивать, что платёжки за вывоз ТКО ими рассылались в соответствии с законом. Они даже готовы в суде отстаивать право и впредь рассылать квитанции.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о незаконном взимании с российских граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов поручил проверить глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка. Данная проверка инициирована после сообщений в интернете о поборах за ТКО. По данным экспертов, в 30 российских регионах выявлено незаконное взимание платежей за утилизацию ТКО.