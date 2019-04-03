Вашингтон, 3 апреля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп снова высказал недовольство расходами Германии на оборону перед празднованиями, посвященными 70-летнему юбилею НАТО, пишет газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 2 апреля Трамп раскритиковал правительство Германии, добавив, что «очень уважает» канцлера Ангелу Меркель и ее страну.

«У меня большие чувства к Германии, но они не платят, сколько должны», — заявил Трамп. Президент напомнил, что его дед был немцем.

Как сообщало ИА REGNUM, США требует от своих союзников по НАТО вкладывать в оборону 2% ВВП страны. Расходы Германии в 2018 году составили 1,23% ВВП. Согласно среднесрочным расчетам министерства финансов Германии, к 2023 году траты на оборону вырастут лишь до 1,25% ВВП.