Москва, 4 апреля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. НАТО накануне своего 70-летия испытывает серьёзный кризис. Президент США Дональд Трамп понуждает европейские страны больше платить в бюджет организации, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Политический пинг-понг

По его мнению, вице-президенты США и Турции как в пинг-понге перебрасывают друг другу фразу «хочет ли … оставаться важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или же рисковать этим партнерством, принимая такие безрассудные решения?.

«При этом они вставляют вместо многоточия название другой страны. У НАТО явные разногласия относительно целей и способов решения региональных вопросов», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция должна сделать выбор между статусом члена НАТО и закупкой российских комплексов ПВО С-400, заявил 3 апреля в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.

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