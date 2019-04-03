Кызыл, 3 апреля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Главе Тувы Шолбану Кара-оолу понадобилась помощь медиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать, ознакомившись с записью на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com Запись в социальной сети

"Я не рассчитал свои силы. Слишком серьёзными были повестки и уровни совещаний, имеющих очень большое значение для моей Родины. Да и подготовительный процесс был не простой. Не ожидал, что попаду в больницу… Все позади, сегодня на работе. Проведём видеоконференцию со всеми муниципалитетами по реализации насущных вопросов», — пишет Кара-оол 3 апреля.

Диагноз не уточняется, однако, по сообщениям местных массмедиа, речь идёт о переутомлении.

«Всё объяснимо. Так устроен человек, что долго его психика не может находиться в постоянном напряжении», — уточнил глава региона.

«Госпитализации не было, в настоящее время глава Тувы находится на рабочем месте», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Напомним, Шолбан Кара-оол в 2007 году стал председателем правительства Тувы, в 2012 году — главой, председателем правительства Тувы. С мая по сентябрь 2016 года являлся временно исполняющий обязанности главы республики. С 22 сентября 2016 года — глава Тувы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Шолбан Кара-оол принял участие в мероприятиях Красноярского экономического форума. Кроме того, 27 марта состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Тувы, которое провёл премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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