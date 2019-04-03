Москва, 3 апреля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Российские операторы мобильной связи начали переход на отечественную сотовую связь, которая подразумевает использование «доверенных» сим-карт с российской криптографией. Об этом 3 апреля сообщил РБК.

Сим-карты

Издание пишет, что пока неизвестно, придется ли абонентам в случае будущего выпуска соответствующего приказа Минкомсвязи менять сим-карты, однако предполагается, что подобная замена пройдет «естественным путем». Эксперты отмечают, что итогом подобных нововведений должно стать повышение безопасности отечественных сетей мобильной связи.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Министерство обороны РФ заявило о своем нежелании передавать в пользование мобильным операторам частоты в диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц, которые используются при работе сетей нового стандарта 5G. Провайдеры, в свою очередь, отметили, что это затормозит развитие мобильной связи в России.