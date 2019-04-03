Киев, 3 апреля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Петр Порошенко будет пытаться радикализовать избирательную кампанию перед вторым туром, потому что дистанция в 12−13% между ним и Владимиром Зеленским — это социологически некомпенсируемый разрыв, учитывая электоральные резервы и антирейтинги кандидатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Об этом сегодня, 3 апреля, заявил украинский политолог Андрей Золотарёв в комментарии для издания «Главред».

"Уже прозвучало его первое заявление о том, что он не даст ни единого шанса «марионетке Коломойского». Это говорит о том, что Порошенко не планирует сдаваться. Потому и он, и его команда будут совершать те же ошибки, что и в январе-феврале, когда они начали массированную кампанию по диффамации Зеленского. На данный момент у Зеленского 7% антирейтинга, потому можно даже не говорить о коэффициенте полезного действия так называемых «порохоботов» и роликов, созданных против «марионетки Коломойского». Это не работает», — заявил политический эксперт.

Золотарёв подчеркнул, что опасается радикальных сценариев развития событий на Украине:

«Не буду ударяться в прикладную конспирологию. Но, как говорят, против лома нет приема».

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого тура президентских выборов, состоявшихся на Украине 31 марта, во второй тур вышли актер Владимир Зеленский (30,22%) и нынешний глава страны Петр Порошенко (15,95%). Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

Вечером 31 марта Порошенко в заявлении для прессы подчеркнул, что во втором туре «судьба свела его с марионеткой Коломойского».

«Коломойскому мы не дадим никакого шанса», — заявил глава украинского государства.