Томск, 3 апреля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Микроорганизм, способный жить без кислорода и света, обнаружен сотрудниками Томского госуниверситета (ТГУ) в подземном источнике термальных вод в Верхнекетском районе Томской области. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба вуза.

Бактерия

По словам руководителя кафедры физиологии растений и биотехнологий Биологического института ТГУ Ольги Карначук, есть веские основания предполагать, что обнаруженная бактерия смогла бы приспособиться к условиям обитания на планете Марс.

Предположение о существовании Desulforudis audaxviator — «смелый путешественник», такое имя получило уникальное живое существо, были высказано учёными США в журнале Science. Они обнаружили на глубине от 1,5 до 3 километров в водах шахты золоторудного месторождения в Южной Африке следы ДНК бактерии. Позже следы ДНК встречались учёным из разных стран, их фиксировали в Соединённых Штатах и Финляндии.

Российским исследователям, имевшим опыт по поиску сложных сульфатредуцирующих бактерий, удалось опередить своих зарубежных коллег. На данный момент начато изучение уникального микроорганизма. Открытия микробиологов могут не только внушать оптимизм и, к примеру, предполагать получение необходимых при освоении иных планет компонент. Специалисты в данной области выступают с предупреждениями о грозящих опасностях.