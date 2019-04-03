Москва, 3 апреля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Прошедшая 2 апреля торговая сессия для нефти сложилась благоприятно: цене удалось закрепиться выше уровня в $69,00, а максимум дня был зафиксирован на уровне $69,50. Росту цен способствует выполнение странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта broker. by Жанна Кулакова.

eluela31 Нефть

«Данные, отразившие восстановление экономики Китая, тоже благоприятно сказываются на котировках. Кроме того, снижаются объемы добычи в Венесуэле и Иране. Вместе с тем, данные, опубликованные вчера Американским институтом нефти, показали незначительный прирост запасов в США, однако данная новость не оказала влияния на настроения инвесторов, чёрное золото продолжило рост», — пояснила эксперт.

Торговый день 3 апреля продолжился ростом котировок нефти на 0,53% до уровня $69,81. Это максимум с начала 2019 года. В качестве препятствия для роста может выступить публикация еженедельного отчета о запасах нефти Управления энергетической информации министерства энергетики США, запланированная на 3 апреля. Прогнозируется незначительное снижение, но, если это не подтвердится, возможно некоторое падение котировок.

«В ближайшее время можно ожидать роста цен до уровня $70,50−70,90, который является очень важным как с психологической («круглый» уровень), так и с технической точки зрения (сильный уровень сопротивления). В случае резкого изменения настроений инвесторов возможна просадка нефтяных цен до уровня $66,40−66,80», — считает Кулакова.

Читайте также: Нефть: готова к тесту уровня $70 за баррель