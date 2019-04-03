Ульяновск, 3 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области в числе приоритетов работы региональной власти остаётся поддержка семей с детьми. Комплекс мероприятий предполагает не только меры финансовой поддержки и стимулирования, но и пропаганду семейных и производственных ценностей, конкурсы и чествование трудовых династий, различные государственные и муниципальные награды. Власти подчёркивают, что главное богатство — люди. И ярким примером являются династии — в Ульяновской области, к примеру, работает трудовая династия, общий стаж которой насчитывает 800 лет. Более 40 представителей этой династии в разные годы трудились и трудятся на Ульяновском патронном заводе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ulgov.ru Золотая книга почёта: в неё вписаны 20 ульяновских семей

Речь идёт о семье родоначальников династии Михайловых — Александры Васильевны и Фёдора Родионовича, которые воспитали двух сыновей и семь дочерей. Шесть поколений этой династии связали свою судьбу с Ульяновским патронным заводом. Сегодня старейшая династия представлена семьями Овчинниковых, Барышевых и Слюняевых, члены которых до сих пор трудятся на предприятии в производственных цехах и в отделе техконтроля. Кстати, всего на предприятии насчитывается 57 трудовых династий, общий стаж которых превышает 100 лет, а в списке династий, стаж которых превышает 400 лет труда, — 15 фамилий.

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В прошлом году семья Михайловых-Барышевых победила в номинации «Старейшая династия» в производственная сфере в конкурсе «Семейные трудовые династии».

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс проводится ежегодно с 2011 года для «увековечивания памяти о людях труда, поднятия престижа значимых для региона профессий». В нём принимают участие династии, работающие в отраслях промышленности, сельского хозяйства, торговли, строительства, лесного хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты населения. Призеры определяются в нескольких номинациях, а имена победителей заносят в «Золотую книгу почета» семейных трудовых династий. На данный момент в неё вписаны 20 семей.

«Мы стремимся оказать максимальную поддержку семьям с детьми, и помогает нам в этом реализация приоритетных проектов. На территории региона действует целый портфель программ под названием «Патриот-2030». Во-вторых, в рамках национального проекта «Демография» реализуется пять ключевых направлений. Это и финансовая поддержка семей при рождении детей, и содействие занятости женщин, и работа со старшим поколением, и укрепление общественного здоровья, и «новая физическая культура населения». Но мы не справимся без помощи активных и благополучных семей», — отмечал ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По данным минфина региона, в 2018 году на социальную поддержку населения было выделено почти 12 млрд рублей, из которых большая часть — это средства областного бюджета. Приоритетным направлением осталась поддержка семей с детьми. За последние 10 лет численность родителей, которые воспитывают троих и более детей, выросла втрое — с 4256 до 11 771. В этом году будут внесены изменения в областной капитал «Семья», который можно будет направить на погашение ипотечных кредитов. Кроме того, в этом году будет усилена работа и по заключению социальных контрактов, которые помогают семьям выйти из трудной жизненной ситуации.