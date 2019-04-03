Москва, 3 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Самым надежным банком в России, по мнению большинства граждан РФ (71%), является Сбербанк (банк с госучастием). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

lcb Банковские карты

На второй строчке по надёжности — ВТБ с госучастием (50%), на третьей — «Альфа-банк» (коммерческий) (20%). Также в пятёрку лидеров вошли «Газпромбанк» (17%) и «Россельхозбанк» (13%).

«Почта-банку» доверяют 10% опрошенных, «Тинькофф банку» — 9%, «Райффайзенбанку» — 8%, «Совкомбанку» — 4%.

Меньше всего жители России верят «Промсвязьбанку», «Росбанку», банку «Открытие», «Хоум Кредит Банку» — по 3%. Практически нет доверия к «ЮниКредит Банку» и «Московскому кредитному банку» — по 2%.

Опрос проведен 28—31 марта 2019 года в 438 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 3000 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень доверия населения России к банкам за год вырос. Так, 65% граждан доверяют банкам (16% полностью доверяют, 49% — скорее доверяют).

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