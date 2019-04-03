Москва, 3 апреля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Не менее 58,5 тыс. рублей в месяц требуется российской семье на самые необходимые товары и услуги. Об этом говорится в масштабном исследовании Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Указанная сумма является средним значением для всех семей, однако родителям троих и более детей в месяц нужно 82 тыс. рублей, молодым семьям с детьми или без детей — не менее 68 тыс. рублей, тогда как семейным пенсионерам — 38,3 тыс. рублей в месяц.

Трудности с покупкой самого необходимого испытывают 79,5% семей, у 14,6% семей в этом «большие затруднения». Так, 53% опрошенных признались, что для них неподъемны неожиданные траты, связанные со срочным ремонтом жилища, лечением или поломкой предметов длительного пользования.

Исследование проводилось в сентябре 2018 года методом личного опроса для 60 тыс. российских домохозяйств. Необходимый минимум товаров опрошенные оценивали каждый по-своему.

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