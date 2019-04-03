Москва, 3 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. 3 апреля во Всероссийском музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве открывается выставка «Не Фаберже единым… Пасхальные шедевры Кустарного музея». На ней представлена уникальная коллекция деревянных точеных пасхальных яиц, которая не экспонировалась 100 лет. В экспозицию вошло 60 изделий, выполненных в русском стиле. Яйца украшены резьбой, росписью, выжиганием, изысканными подкрасками.

Маковский А.В. Пасхальный стол.1916

Как рассказывается в релизе, деревянные точеные яйца-футляры, предназначавшиеся для драгоценных пасхальных подарков, в начале XX столетия являлись широко распространенным атрибутом православного праздника. Главным центром их изготовления был подмосковный Сергиевский Посад, известный художественной обработкой дерева. Эскизы зачастую разрабатывались в Торгово-промышленном музее кустарных изделий Московского губернского земства, где трудились мастера под руководством художника Николая Бартрама. Авторские экземпляры пасхальных подарков вошли в состав собрания Музея образцов Кустарного музея.