Москва, 3 апреля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. В 2018 году количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России увеличилось на 13,9%, сообщается на сайте Росстата.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Высокопроизводительных рабочих мест в 2018 году в России стало на 2,4 млн больше. Общее количество ВПРМ составило 19,5 млн. Таким образом их количество увеличилось на 13,9%. Это самый высокий показатель с 2012 года.

Напомним, согласно «майским указам» президента России Владимира Путина к 2020 году число ВПРМ в нашей стране должно достичь 25 млн.

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