Улан-Удэ, 3 апреля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В разгар строительного сезона стоимость битума, который широко используется при строительстве дорог, вырастает почти в два раза. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, об этом на заседании рабочей группы Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам заявил глава республики Алексей Цыденов. Председательствовал на заседании помощник президента Андрей Белоусов.

Дорога

«Это может привести или к сокращению объемов дорожного строительства, или к ухудшению качества дорог», — отметил глава Бурятии, ссылаясь на обращения российских регионов.

По его словам, одним из способов решения проблемы может стать заключение долгосрочных контрактов, либо так называемых контрактов жизненного цикла. Это позволит, по мнению Алексея Цыденова, подрядным организациям более тщательно планировать свои расходы. По итогам заседания рабочей группы Совета было дано поручение о проработке вопроса по сдерживанию роста стоимости битума.

Напомним, 2 апреля в Москве прошло заседание рабочей группы, посвященное реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках нацпроекта планируется довести как минимум половину дорог регионального значения до нормативного состояния, а также разгрузить часть федеральных и региональных дорог, работающих сегодня с перегрузкой. Кроме того, предполагается в два раза снизить количество аварийно опасных участков дорожной сети и снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза.

Глава Бурятии является руководителем рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Транспорт».

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