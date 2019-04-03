Чита, 3 апреля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Забайкалье готовится к шторму 3 и 4 апреля. Соответствующее предупреждение со ссылкой на синоптиков Читинского гидрометцентра распространила пресс-служба губернатора региона.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

«Во второй половине дня 3 апреля и в течение суток 4 апреля местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25 метров в секунду», — отмечается в официальном сообщении.

Жителям региона рекомендовано быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности, приостановить хозяйственные работы с применением приборов, генерирующих сильное тепловое излучение и открытый огонь (паяльные лампы, газо-сварочные агрегаты).

Также в период действия штормового предупреждения гражданам категорически запретили использовать открытый огонь, разводить костры на приусадебных участках, в лесной и степной зонах.

Напомним, погодные условия и ранний сход снега уже привели к нескольким травяным пожарам в Забайкалье.