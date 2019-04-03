Москва, 3 апреля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Количество субъектов РФ с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ сократилось до одного. Об этом сообщает 3 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Отмечается, что в одном из российских городов также зафиксировано превышение эпидемического порога по центральному городу без превышения эпидпорога по региону. Регион и город, где заболевания еще активны, не называются.

В течение недели с 25 по 31 марта лабораторно обследовано свыше 6,8 тыс. человек. Доля вирусов гриппа составила 49,7%.

В странах Европы также отмечено снижение интенсивности гриппа. Широкое распространение вируса зафиксировано в 11 странах, региональное — в десяти странах, локальное — в семи и отдельные случаи — в 13 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 февраля по 10 марта в России действовала «горячая линия» по ОРВИ и гриппу. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии провели за это время около 55 тыс. консультаций.

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