Москва, 3 апреля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. 36-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Москве. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе МВД Российской Федерации.

Victor Арест

По версии следствия, мужчина, который представился клиентом банка — генеральным директором одной из организаций, представил подложные документы для осуществления платежа со счета организации на подконтрольный ему счет в размере 20,6 млн рублей.

«Мужчина … был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ст. 30 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к данному противоправному деянию.

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