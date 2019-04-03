Ярославль, 3 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Месячник по уборке и благоустройству города в Ярославле пройдет с 8 апреля по 8 мая, а общегородской субботник назначен на 20 апреля. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности мэра города Ринат Бадаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Субботник в Ярославле

Начальником штаба месячника назначен директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. Традиционно ключевая роль в субботнике отведена специализированным муниципальным предприятиям — «Городскому спецавтохозяйству» и «Горзеленхозстрою». Городскому агентству по рекламе поручено разместить на улицах призывы выйти на субботник.

Два последних года бывший мэр Ярославля привлекал на субботники звезд эстрады из столицы — Стаса Костюшкина и Наталью Гулькину, а также популярных ярославских спортсменов. Чем ответит новый градоначальник Владимир Волков? Начало месячника по благоустройству мэр не застанет, так как находится в отпуске.