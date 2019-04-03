В Ярославле назвали дату общегородского субботника
Ярославль, 3 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Месячник по уборке и благоустройству города в Ярославле пройдет с 8 апреля по 8 мая, а общегородской субботник назначен на 20 апреля. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности мэра города Ринат Бадаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Начальником штаба месячника назначен директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. Традиционно ключевая роль в субботнике отведена специализированным муниципальным предприятиям — «Городскому спецавтохозяйству» и «Горзеленхозстрою». Городскому агентству по рекламе поручено разместить на улицах призывы выйти на субботник.
Два последних года бывший мэр Ярославля привлекал на субботники звезд эстрады из столицы — Стаса Костюшкина и Наталью Гулькину, а также популярных ярославских спортсменов. Чем ответит новый градоначальник Владимир Волков? Начало месячника по благоустройству мэр не застанет, так как находится в отпуске.