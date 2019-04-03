Москва, 3 апреля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Московское центральное кольцо установило новый рекорд по перевозке пассажиров, сообщает 3 апреля Twitter метро Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры МЦК

«У МЦК — новый рекорд. Вчера Московским центральным кольцом воспользовались 543 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с момента открытия составы МЦК перевезли более 300 млн пассажиров.

«Это превысило самые смелые ожидания», — прокомментировал тогда мэр Москвы Сергей Собянин.

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Прежний рекорд МЦК установило 20 февраля 2019 года. Тогда суточный объём перевозок составил 523 тысяч человек.