Челябинск, 3 апреля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинске цены на бензин не растут уже два с половиной месяца. Об этом журналистам сообщили в областном управлении ФАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

На бензин АИ-92 и АИ-95 наименьшие цены отмечены на заправках ООО «Регион» (соответственно, 38,90 и 42,10 рубля за литр). Там же и самое дешёвое дизельное топливо — 46,20 рубля. Самое дорогое горючее отмечено на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», где цены соответственно 41,54, 45,21 и 47,73 рубля.

Отметим, эти цены приведены по данным на 31 марта. Напомним, в 2018 году бензин в регионах России сильно подорожал. Не стала исключением и Челябинская область.