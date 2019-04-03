Владивосток, 3 апреля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В суд Владивостока передано уголовное дело в отношении бывшего и. о. начальника лесного департамента Приморья Владимира Иванова. Ему инкриминируют получение взятки размером в 35 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Приморского края.

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Как было установлено в ходе следствия, летом 2016 года Владимир Иванов предложил представителю нескольких компаний, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, за взятку решить вопрос по продлению срока аренды лесных участков для заготовки древесины.

Деньги, 550 тыс. долларов США (по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на тот момент, это составило более 35 млн рублей), чиновник получил лично — на улице Петра Великого во Владивостоке. На тот момент он в должности проработал год. Через некоторое время Иванов ушёл в отставку и уехал в Москву.

Стоит отметить, что обвиняемого назначил на должность в июле 2015 года бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский, после руководства которого остался шлейф уголовных дел в разных сферах.

Впоследствии взяткодатель сообщил о даче денег в правоохранительные органы, по факту было возбуждено уголовное дело. Владимиру Иванову грозит срок от 8 до 15 лет заключения.

Следствие завершено, прокурор Николай Пилипчук направил уголовное дело в Ленинский районный суд Владивостока. Иванов находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертное сообщество считает, что Владимир Миклушевский покинул пост губернатора Приморья слишком мягко. Особенно на фоне того, что большая часть его ближайшего окружения стала фигурантами громких коррупционных скандалов.

Напомним, уголовные дела были заведены в отношении: бывших вице-губернаторов Сергея Сидоренко,Олега Ежова, Василия Усольцева, мэра Уссурийска Евгения Коржа, экс-руководителя медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Бубнова, политтехнолога Миклушевского Ильи Спокойнова (Митькина), его супруги Марины Свиридовой, председателя краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина и других.

Ожидающий приговора суда бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своём последнем слове заявил, что уголовное дело в отношении него заведено из-за критики Владимира Миклушевского.