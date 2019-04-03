Тбилиси, 3 апреля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Саакашвили вернулся в Грузию и дает интервью из тбилисской студии — примерно такое сообщение сделал генеральный директор телекомпании «Рустави-2» и ведущий программы «Акценты недели» Ника Гварамия 2 апреля вечером, представляя гостя студии — Михаила Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Здравствуйте, сегодня у нас специальный выпуск, и сегодня наш гость — третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Приветствую вас, господин Миша, из тбилисской студии», — заявил Гварамия.

Тему своего нахождения в Грузии продолжил сам Саакашвили и с полуулыбкой-полусарказом заявил, что Тбилиси он не узнает и что нынешняя власть превратила город в каменные джунгли.

«На что стал похож Тбилиси? Что это такое? Город превращен в каменные джунгли. Площадь Свободы уничтожена. Поставили сооружение на 7−8 этажей выше, чем должно было быть», — отметил экс-президент, имея в виду новый гостиничный (или торгово-развлекательный) комплекс, который возводит одна из компаний лидера правящей партии «Грузинская мечта», олигарха Бидзины Иванишвили на месте бывшего здания Цекавшири (Центрального союза потребительской кооперации).

В подобном тоне беседа продолжалась еще некоторое время, после чего Гварамия заявил, что все это — первоапрельская шутка, так как интервью с Саакашвили он записывал 1 апреля, а на экране появилась надпись «Брюссель», где, собственно, и была записана эта передача.

Все интервью экс-президента было посвящено резкой критике нынешней власти и ее реального лидера Бидзины Иванишвили, для которого Саакашвили не жалел самых унизительных определений, и смутным и неопределенным обещаниям вернуться и все поставить на свои места.