Киев, 3 апреля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом политик заявил 2 апреля в интервью телекомпании «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский. Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство», — рассказал он.

Саакашвили отметил, что его дальнейшие планы связаны с Грузией и он не намерен занимать какие-либо должности на Украине. Он готов оказывать «серьёзную помощь», но откажется даже от должности премьер-министра, если ему её предложат.

Напомним, Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на Украину, как только действующий президент страны Пётр Порошенко утратит власть. Однако после выхода Порошенко во второй тур выборов Саакашвили отложил свою затею.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии заявил, что Пётр Порошенко нанял израильского специалиста по чёрному пиару для борьбы со своим главным конкурентом Владимиром Зеленским.

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