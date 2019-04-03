Ульяновск, 3 апреля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области обеспокоены проблемой с обеспечением населения региона сжиженным газом для бытовых нужд. Из-за отмены в прошлом году государственного регулирования цены выросли, при этом поставщик требует компенсацию за доставку. По предварительным расчётам, на это дополнительно нужно из областного бюджета до 50 млн рублей. Данная проблема была поднята депутатами, которые предложили внести изменения в федеральном законодательстве, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

На заседании комитета Госдумы по энергетике был рассмотрен вопрос ценообразования поставок сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых нужд населения. В конце 2018 года было принято постановление, отменяющее государственное регулирование цен на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд. В релизе отмечается, что вице-спикер ульяновского парламента, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев, принявший участие в заседании, заявил, что это привело к срывам поставки востребованного коммунального ресурса населению и росту цен на него в среднем по стране на 12%‚ при заданном предельном росте тарифа для населения 3−4%.

«В настоящее время проблема с обеспечением населения сжиженным газом существует в 22 из 24 муниципалитетов Ульяновской области. Согласно новым договорам, поставщик требует компенсацию за доставку. По расчетам экспертов, ежегодные расходы на неё могут достигать порядка 50 млн. рублей. Для регионального бюджета это — огромные расходы», — цитирует Гвоздева пресс-служба парламента.

Чтобы не допустить перебоев в обеспечении граждан бытовым газом, в регионе предлагают разработать механизм возмещения субъектам выпадающих доходов из федерального бюджета. Либо внести изменения в законодательство и постановление, регулирующее оптовые цены на сжиженный углеводородный газ.

Депутаты Госдумы рассмотрят это предложение.