Ярославль, 3 апреля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. V Международный фестиваль документального кино «ДОКер» стартует 3 апреля одновременно в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила куратор проекта «ДОКер» в Ярославле Наталья Другакова.

Midff.ru Фрагмент афиши фестиваля

Фильмы из Испании, Индии, Швейцарии, Канады, Израиля, Англии будут показаны в России впервые, каждый из них носит статус международной или российской премьеры.

«Современное документальное кино позволяет нам подойти к человеку так близко, заглянуть в такие неизвестные уголки бытия — что наши представления об этом мире меняются на глазах, мы в прямом смысле обновляемся! И мы желаем испытать это весеннее обновление, став зрителем фестиваля!» — рассказала куратор проекта «ДОКер» в Ярославле Наталья Другакова.

Картины для показов предоставляет проект «ДОКер», созданный в Москве с целью продвижения современного документального кино в нашей стране. В ярославской программе фестиваля, в частности, можно увидеть драму «Услышь песнь мою, сестра!», рассказывающую о сложных личных отношениях и попытках принять друг друга; короткометражку «Изменчивая современность» о молодом человеке, стремящимся расквитаться со своим прошлым, превратившись в летательный аппарат; фильм «Кто тебя сделал?» о возможности или невозможности подружиться с искусственным интеллектом, и многое другое.

«На показе программы короткого метра 4 апреля наших зрителей ждет сюрприз! Мы представим фильм, который не анонсировали в программе, а один из героев картины будет присутствовать в зале!» — обещает Наталья Другакова.

Программа размещена на сайте фестиваля.