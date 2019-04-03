Вашингтон, 3 апреля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Отработка авиаударов по территории России проводилась американскими бомбардировщиками B-52 в течении марта 2019 года, 3 марта сообщило издание National Interest.

B-52 Stratofortress

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, 14 и 20 марта провели отработку нанесения удара по Калининградской области. Действия частей ВВС США, развернутых в Великобритании, привлекли внимание экспертов, опубликовавших в интернете карту, на которой изображены объекты, которые могут стать целью атаки B-52H Stratofortress.

Под удар американских стратегических бомбардировщиков, согласно выводам экспертного сообщества, попадают военные объекты, расположенные в Калининградской и Псковской областях. Так как ракеты, которыми вооружены B-52H Stratofortress, имеют дальность полета до 2 тысяч километров, в зоне поражения находятся Североморск и Оленегорск.

Россия предприняла ответные шаги, проведя 29 марта демонстрацию своих возможностей. Полет двух атомных бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем должен был послужить предупреждением, отмечает издание.

Характеризуя сложившуюся ситуацию, представляющий США эксперт по вопросам применения ядерного оружия Ханс Кристенсен, заявил, что «новая холодная война вступает в свою активную фазу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России, комментируя полет российских стратегических ракетоносцев Ту-160, заявило, что это мероприятие проведено согласно графику боевого обучения. Проведение полётов осуществлялось в полном соответствии с нормами международных правил.