Оренбург, 3 апреля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области воздушная разведка показала, что паводковая ситуация в целом стабильная и в настоящий момент опасений не вызывает. Участков подтоплений не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону по итогам проведённой авиаразведки.

Бродский И. И. Весна. 1914

Ряд специалистов и спасателей провели мониторинг паводковой ситуации, находясь на борту вертолета Ми-8 Жуковского авиаспасательного центра МЧС России.

«Как мы увидели, снегозапасы небольшие и весь снег уже сошел, а большинство рек уже освободились от льда», — сказал начальник отдела предупреждения ЧС управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Оренбургской области, подполковник внутренней службы Эдуард Мухьянов.

Врио директора ФГБУ «Оренбургмелиоводхоз» Сергей Кузьменко в свою очередь отметил, что есть еще снег в лесополосах, оврагах, который несет основной запас воды сегодня.

«Расслабляться не стоит, всегда надо быть готовыми. Наше учреждение готово: мы будем принимать всю воду, которая придет», — заявил он.

Кузьменко также сообщил, что сейчас затворы на Черновском водохранилище закрыты. Идет минимальный приток по 1−2 см в сутки, это от 70 тысяч кубов до 200 тысяч кубов, что не представляет никакой опасности и угрозы. Все превентивные мероприятия нами были выполнены.

«Наибольший приток воды ожидаем в первой декаде и половине второй декады апреля в связи с повышением среднесуточных температур, соответственно, увеличится приток паводковых вод. В этом году сброс воды не планируем», — подчеркнул он.

Тем временем в Соль-Илецком городском округе демонтировали понтонный мост через реку Илек, чтобы предотвратить повреждение инженерного сооружения в период ледохода. Для граждан организован лодочная переправа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Ещё три моста пришлось закрыть. Перелив через мост на реке Урал на 8 километре автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижнеозерное» от автомобильной дороги «Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан» в Илекском районе стал препятствием для автомобилистов. Организован объезд транспортных средств. Аналогичная мера действуют в Кваркенском районе для движения по мосту через Урал на 14 километре автомобильной дороги Уральск — Уртазым. В Асекеевском районе закрыт мост через реку Большой Кинель на автомобильной дороге подъезд к селу Старосултангулово от автомобильной дороги Заглядино — Рязановка.

Напомним, ежегодно в зоне паводковой угрозы на территории Оренбургской области находится 227 населенных пунктов.