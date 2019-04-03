Москва, 3 апреля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества, подготовившие рекомендации по выбору аптечной ромашки, напомнили о полезных свойствах растения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Laila Ромашка

Так, потенциальному покупателю в первую очередь необходимо обратить внимание на дату сбора и фасовки аптечной ромашки. Сбор растения приходится на конец мая и продолжается до конца августа, при этом пик набора полезных свойств ромашки приходится на середину июня.

Специалисты отмечают, что ромашка, дата фасовки которой будет указана поздняя осень или зима, будет менее полезна. Покупателям также советуют рассмотреть упаковку, внутри которой должно быть больше цветков, меньше листков и стеблей.

Хранить растение лучше в стеклянной посуде с плотно закрывающейся крышкой, а фольгированная упаковка помогает дольше сохранять аромат и эфир.

Отмечается, что ромашка, которая обладает целебными свойствами, получила широкое применение во многих направлениях медицины. Растение способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и укрепляет общий иммунитет организма. Однако ромашка применяется в сочетании с основным лекарством, чтобы усилить положительный эффект.

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