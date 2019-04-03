Киев, 3 апреля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. До конца 2019 года украинская компания «Нафтогаз» потратит €14 млн на юридические услуги по защите интересов Украины в судебных спорах против «Газпрома». Об этом сообщило 3 апреля информационное агентство «УНИАН» со ссылкой на украинский сайт госзакупок.

Оноре Домье. Юристы. 1856

«Нафтогаз» заключил соответствующий договор с норвежской компанией «Wikborg Rein Advokatfirma AS».

Юристы будут получать почасовую оплату в размере €475 евро в час для партнёра и старшего консультанта и €260-€350 в час для юристов.

Напомним, ранее арбитражный суд Стокгольма вынес спорное решение о выплате «Нафтогазу» €2,56 млрд, однако в «Газпроме» не согласились с вердиктом и обжаловали его.

Читайте также: В Англии суд остановил взыскание активов Газпрома в пользу «Нафтогаза»