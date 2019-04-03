Москва, 3 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Циничным пиаром назвали реакцию Петра Порошенко на убийство пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной, которая была известна под позывным «Ведьма».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

"Циничный PR. Порошенко уронил «крокодилову слезу» по поводу Ведьмы, которую сам же и послал на смерть», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв в Facebook.

О гибели «тысяч мирных жителей и защитников Донбасса, убитых по его приказу такими ведьмами и прочей бандеровской нечистью, этот упырь не сожалеет», добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Порошенко в соцсети выразил сожаление из-за гибели украинской националистки Червоной, которую прозвали «Ведьмой». Женщина, воевавшая на стороне ВСУ в Донбассе, погибла после попадания противотанковой управляемой ракеты в блиндаж.