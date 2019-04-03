Москва, 3 апреля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Рост стоимости биткоина, преодолевшего отметку в $5 тыс., продолжается утром 3 апреля. Это следует из данных торгов.

Hvylya.net Bitcoin

К 7:30 мск криптовалюта подорожала на 12,15% — до $4,932 тыс, сообщает CoinMarketCap, вычисляющий среднюю цену более чем по 20 биржам. На бирже Binance биткоин показал рост на 9,11% — до $4,905 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля курс биткоина обновил максимум середины ноября 2018 года и поднялся выше $5 тыс. Максимальная стоимость сделки на торгах составила $5,121 тыс., однако позднее курс криптовалюты опустился до $4,77 тыс. Столь заметный рост произошел впервые после четырех месяцев затишья.

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