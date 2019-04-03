Омск, 3 апреля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Конечная цена хлеба должна быть привязана к стоимости горючего, убеждён гендиректор омского ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн. По его мнению, на сегодняшний день справедливая цена на хлеб составляет 80 рублей.

MelanieFHardy Хлеб

«В максимально развитых странах: Америка, Германия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Вот в этом диапазоне. Во Франции и Португалии, там, где похуже, там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон. Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба [должен стоить] 80. Если бы он стоил 80 рублей, мы бы столько доброго ещё сделали для людей», — цитирует «СуперОмск» фрагмент интервью Гольдштейна «Первому городскому телеканалу».

Издание напоминает, что объём производства хлеба в Омской области падает. По итогам 2018 года падение составило почти 4%.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, за год (с февраля 2018 года по февраль 2019 года) в Омской области хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 10,6%. В феврале текущего года пшеничная мука в регионе продавалась за 29,94 рубля за килограмм. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стоил 44,99 рубля за килограмм; хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — 46,98 рубля за килограмм.