Анкара, 3 апреля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали порядка 270 нелегальных мигрантов, сообщает 3 апреля Anadolu Ajansi.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Беженцы являются выходцами из таких стран, как Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Иордания, Алжир, Ирак, Палестина, Египет, а также Сирия. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция остается основным маршрутом для мигрантов из Африки и Ближнего Востока, стремящихся проникнуть на территорию Евросоюза.

Люди бегут из стран, на территории которых полыхают внутренние конфликты. По данным министерства внутренних дел Турции, в 2018 году здесь было задержано порядка 265 тыс. нелегальных мигрантов.