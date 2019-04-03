Челябинск, 3 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России — опасная реформа, чреватая разрушением общественного договора. Этот процесс запущен не народом, а правительством, которое ущемляет социальные права граждан, заявил декан факультета управления, доцент кафедры государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС, кандидат философских наук Сергей Домрачев на круглом столе «Пенсионная реформа — отказ от социального государства» в Челябинске.

Екатерина Забачёва Круглый стол «Пенсионная реформа — отказ от социального государства» в Челябинске

«Правительство играет с очень опасными вещами, оно начинает разрушать коллективный договор, социальный договор, Конституцию», — подчеркнул эксперт.

Весьма странной и бессмысленной реформой назвал повышение возраста выхода на пенсию представитель движения «Суть времени» — организатор круглого стола, Илья Петров. Он подчеркнул, что люди воспринимают нововведение не просто как непопулярную меру, но как предательство.

«Граждане на нее реагируют, как на предательство, на фундаментальное предательство. Происходит взаимное отпадение народа от власти и власти от народа», — сказал Петров.

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Более того, после принятия реформы чиновники будто сошли с ума: в последние месяцы скандал следует за скандалом, из их уст звучат хамские высказывания, неприкрыто демонстрируется социальное высокомерие. Это и пресловутые «макарошки», и «государство не просило вас рожать», и тому подобное, напомнил он.

Общественник указал, что многие аспекты реформы остались без объяснений. Приводятся лишь странные аргументы, которые противоречат официальным же отчетам властей. Нет ни обсуждения, ни диалога, реформа подается как некая спасительная необходимость, что «наводит на мысли о какой-то серьезной подтасовке».

Екатерина Забачёва Член движения «Суть времени» Илья Петров

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Сергей Домрачев привел данные социологических опросов, свидетельствующих о резком неприятии обществом пенсионной реформы, и отметил, что поправки в пенсионное законодательство, принятые осенью 2018 года, шокировали людей. Так, для 44% граждан, согласно соцопросам, это стало неожиданностью. Однако теперь общество постепенно отходит от шока, шок переходит в «системное недовольство». О реформе знают, по данным фонда «Общественное мнение», 98% российских граждан. Лишь 6% респондентов приветствуют повышение пенсионного возраста, против — 80%. По данным «Левада-центра», поддерживают реформу около 8%, не поддерживают — 90% опрошенных.

Представители научного сообщества Челябинской области, выступая вместе на круглом столе, хотят предупредить органы государственной власти и общественность о тех проблемах, которые ожидаются в ближайшем будущем из-за этой реформы, отметил он.

Екатерина Забачёва Декан факультета управления РАНХиГС Сергей Домрачев

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Так, 43% опрошенных готовы участвовать в акциях протеста. Треть опрошенных признались, что реформа повлияла на их решение участвовать в выборах в сентябре 2018 года. О влиянии реформы на электоральное поведение говорит и победа в ряде случаев альтернативных политических партий или кандидатов, не имеющих отношения к «Единой России». Продолжают снижаться показатели доверия в президенту, правительству, Государственной Думе.

Профессор Челябинского института развития профессионального образования, доктор педагогических наук Сергей Молчанов отметил, что зачастую именно на пенсии люди наконец могут посвятить себя любимому делу, могут творить, ведь до этого им приходится зарабатывать деньги, обеспечивать детей. Патриотичность, о которой много говорится, можно свести к трем основным глаголам: уважать, защищать, созидать.

«Так, о пассионарности, вероятно, именно как о готовности созидать, делать что-то полезное, говорил в одном из своих посланий президент РФ Владимир Путин. Однако в связи, в том числе, с пенсионной реформой у молодого поколения возникает вопрос: что и кого защищать, за что и кого уважать, а также для кого созидать и успею ли я», — заключил он.

Екатерина Забачёва Профессор Челябинского института развития профессионального образования Сергей Молчанов

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Профессор кафедры философии ЧелГУ, доктор философских наук Владимир Рыбин назвал реформу, без сомнения, «агрессией правительства по отношению к населению». С точки зрения демографической ситуации в стране — депопуляции, старения населения, — она не просто недальновидна, а противоестественна. Один из факторов депопуляции — здоровье населения. Вместо решения этих проблем людей, как когда-то на Демидовских заводах, пытаются приковать к профессии.

«Продолжение производственной деятельности будет обязательно вести к увеличению смертности населения. А удерживать такую огромную территорию в современных нестабильных условиях со снижающимся населением — это самоубийство в прямом смысле», — подчеркнул эксперт.

Екатерина Забачёва Профессор кафедры философии ЧелГУ Владимир Рыбин

Доцент кафедры вычислительной математики ЮУрГУ, кандидат физико-математических наук Борис Марков отметил, что в преподавательской среде недовольство решениями властей началось еще в 2000-х годах. Введение ЕГЭ, реформа РАН, «майские указы», которые привели к увеличению нагрузки на преподавателей вместо реального повышениях зарплат, всевозможные оптимизации и аккредитации — пенсионная реформа вслед за этим, мягко говоря, восторгов не вызвала.

Более того, те сотрудники вузов, которые были более или менее лояльны к власти, либо стали откровенными её противниками, либо отказались от своей прежней позиции и молчат. Что касается критиков ЕГЭ и прочих реформ, то они стали более активны, более политизированы, более радикальны. Они, начиная от более скромных персон и заканчивая академиками, пытались достучаться до власти, однако диалог, в кратком изложении одного из них, выглядит так:

«Вы недовольны? — Да. — Ну и что вы сделате?». «Вот пожалуй, и всё», — закончил своё выступление спикер.

Екатерина Забачёва Доцент кафедры вычислительной математики ЮУрГУ Борис Марков

Общественник Илья Петров в заключение добавил, что реакцией на пенсионную реформу становится соединение «благородного недовольства простых людей» и «интеллектуалов». Он подчеркнул, что речь идет о важном политическом действии и призвал всех желающих его поддержать.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в пенсионное законодательство о повышении возраста выхода на пенсию были приняты в октябре 2018 года. Для мужчин возраст выхода на пенсию постепенно увеличится с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

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