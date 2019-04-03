Пусан, Южная Корея, 3 апреля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Лесной пожар, начавшийся 2 марта в южнокорейском городе Пусан удалось потушить спустя 18 часов, сообщает Yonhap News со ссылкой на Busan Fire Academy.

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Согласно представителям пожарной службы, пожар, начавшийся вчера в 15:18 по местному времени на горе Унбон, расположенной в районе Пансон-дон, удалось потушить лишь сегодня, 3 марта в 9:10 по местному времени.

«После восхода солнца 18 вертолетов снова поднялись в небо и нам удалось окончательно ликвидировать огонь», — сообщили представители пожарной службы.

Известно, что ранее в тушении пожара было задействовано

13 вертолетов, 58 единиц пожарной техники и 500 человек, включая 200 членов пожарных бригад.

По оценкам пожарной службы, за 18 часов выгорело 20 га леса.