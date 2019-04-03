Москва, 3 апреля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В Московском зоопарке два гималайских медведя и бурый камчатский медведь вышли из зимней спячки, 3 апреля сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Медведи проспали в искусственных берлогах около четырех месяцев. За время спячки они потеряли около 20−25 процентов массы тела.

Vicpeters Гимолайский медведь

«Медведи чувствуют себя хорошо, но всё еще кажутся сонными. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, косолапым потребуется несколько недель», — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В связи с тем, что медведям необходимо перестроить пищеварительную систему после спячки, им пока дают преимущественно растительную пищу — фрукты и сухофрукты. Как рассказали в зоопарке, им будут постепенно увеличивать порции, добавляя в рацион орехи, разнообразные овощи, крупы, мясо и рыбу.

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