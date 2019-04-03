Чернобыль, Украина, 3 апреля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В Чернобыльской зоне загорелась трава на площади около 10 га, заявили 2 апреля в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщается на сайте ведомства.

stevepb Огонь

«В ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи посёлка городского типа Полесское на открытой территории возникло возгорание травяного настила на площади 10 га и около 25 отселённых полуразрушенных зданий», — сказано в сообщении.

К тушению пожара было привлечено 98 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе самолёт АН-32П и вертолёт Ми-8.

В данный момент огонь потушен, наблюдается тление остатков зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года пожарная авиация Украины также тушила лесной пожар вблизи Чернобыльской АЭС. В ГСЧС заявляли, что причиной происшествия мог быть поджог.

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