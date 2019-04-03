Иерусалим, 3 апреля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля уничтожили жилой дом на территории лагеря беженцев в оккупированном Восточном Иерусалиме, сообщает 3 апреля Anadolu Ajansi.

Zachi Evenor Израильский военный бульдозер

Предлогом для сноса здания было то, что он якобы был возведен без соответствующего на то разрешения. По словам очевидцев, двухэтажное здание было уничтожено израильской полицией с применением тяжелой техники.

Как отмечают правозащитники, власти Израиля целенаправленно не дают разрешения палестинским поселенцам на строительство жилья, в то же время побуждают израильтян строить все новые поселения.