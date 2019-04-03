Москва, 3 апреля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Итоги первого тура президентских выборов на Украине, несмотря на грубейшие нарушения, будут признаны западными странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Московский комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ в своем предварительном докладе указали на множество нарушений, включая коррупцию, подкуп и давление на избирателей. Однако подаются эти факты сухо и нейтрально, более того, заявляется, что легитимность выборов была соблюдена.

Лавров добавил, что в первом туре выборов не увидел ни оснований для пессимизма, ни поводов для оптимизма.

«Это процесс, который должен состояться, он уже начался и будет завершен. Я не сомневаюсь в этом. Как и в том, что Запад признает эти выборы», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в первом туре выборов на Украине вперед вышли актер Владимир Зеленский (30,32% голосов) и действующий глава государства Пётр Порошенко (15,94% голосов). Второй тур выборов назначен на 21 апреля 2019 года.

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