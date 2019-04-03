Октябрьский, Башкирия, 3 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Новое производство пластмассовых изделий для дома и сада запустил завод «Альтернатива» в городе Октябрьский (Башкирия). Об этом сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

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Общая стоимость проекта составила 174 млн рублей. По линии ФРП на его реализацию было выделено 58 млн рублей, еще 25 млн предоставил региональный фонд развития. Отмечается, что проект стал первым в Башкирии, реализованным с привлечением займа федерального и регионального ФРП.

Предоставленные средства были направлены на приобретение современного высокотехнологичного оборудования — промышленных роботов, комплектов для литья, компактного охладителя воды и энергопреообразующих установок. В рамках модернизации производства специалисты добились снижения себестоимости продукции на 7%.

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