Москва, 3 апреля, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Москве на текущей неделе ожидается существенное похолодание. По данным Гидрометцентра, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до — 4 °C, а по области до — 6 °C. Самыми холодным станут ночи 6 и 7 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

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При этом в дневные часы минусовых температур не ожидается. Воздух будет прогреваться до 8 °C — 9 °C. При этом в начале следующей недели станет ещё на несколько градусов теплее — до 11 °C.

«У нас весь март был выше нормы, сейчас начало апреля тоже идет выше нормы, поэтому о похолодании не идёт речь, а только о потеплении», — приводит РИАМО слова ведущего специалиста Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

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3 и 4 апреля ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер будет дуть северо-восточного, восточного направления со скоростью 5−10 метров в секунду. А вот с 5 апреля в Московском регионе будет проходить атмосферный фронт, который принесёт с собой небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Москве стало самым тёплым днём с начала 2019 года. Столбик термометра превысил отметку 10 градусов тепла.