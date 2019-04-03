Цюрих, Швейцария, 3 апреля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Компания Apple проиграла суд швейцарскому бренду Swatch по иску об использовании рекламного слогана Tick Different. Об этом 2 апреля сообщило агентство Reuters.

Uq.edu.au Фемида

В своём иске Apple заявила, что швейцарский производитель часов взял за основу её слоган Think Different. Позиция Swatch заключалась в том, что фраза, придуманная маркетологами Apple, слишком малоизвестна в Швейцарии, а значит, на неё не может распространяться защита авторских прав и товарных знаков. В итоге суд встал на сторону Swatch.

Читайте также: Противостояние Apple и ФБР — как это было?

Напомним, часы Bellamy, для продвижения которых в Apple придумали в 2015 году лозунг, ставший предметом споров, были разработаны в рамках совместного проекта Swatch и VISA. Они оборудованы NFC-модулем для бесконтактных платежей.