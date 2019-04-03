Киев, 3 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Украина стала третьей страной в мире по числу людей, погибших в результате подрыва на минах, заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту, сообщило 2 апреля радио «Голос Америки».

Мина

Украина уступает лишь Сирии и Афганистану. Манту отметила, что минная угроза касается 2 млн жителей региона. Мины не позволяют беженцам вернуться в свои дома, препятствуют передвижению, восстановлению инфраструктуры и сельского хозяйства.

Украинские власти оценивают общую площадь заминированных территорий в 7 тыс. кв. километров.

В ООН также призвали активизировать усилия по разминированию Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН потребовали от Украины упростить процедуру получения пенсий для людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Из-за действий киевских властей, пенсионеры Донбасса вынуждены ездить на контролируемую Украиной территорию, что нередко оборачивается их гибелью.

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