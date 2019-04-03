Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В среду, 3 апреля, исполняется ровно два года со дня теракта в петербургском метро. В этот день в Санкт-Петербурге пройдут поминальные службы, будут возложены цветы и венки в память о жертвах жестокого преступления. А в военном суде продолжится процесс над группой выходцев из Туркестана, обвиняемых в причастности к теракту.

Https://vk.com/spb_today Цветы в метро Петербурга

…В середине дня 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метро, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт», произошел взрыв. Машинист сумел довести состав до станции, где открылась страшная картина случившегося: разорванный взрывом вагон, изувеченные люди, тела жертв. В результате теракта 15 пассажиров метро погибли, около ста человек, ехавшие в поезде, получили ранения, ожоги, переломы, травмы, контузии, испытали сильнейший психологический шок. Среди погибших и пострадавших оказалось много молодых людей, женщин, жителей Петербургского региона, других регионов России и ряда соседних стран.

Еще одна бомба, оставленная террористами на станции «Площадь Восстания», не сработала, была вовремя замечена и обезврежена. После этого Петербургский метрополитен впервые в своей истории был полностью закрыт на несколько часов, в городе случился транспортный коллапс, из которого петербуржцы вышли с достоинством и честью, благодаря взаимопомощи множества людей, осознавших себя одной большой семьей. Горожане на машинах бесплатно подвозили своих пеших сограждан, успокаивали тех, кто перенервничал, раздавали еду и воду, вместе допоздна возвращались с работы по домам, наконец, пересилив страх, спускались во вновь открывшееся метро, доказывая, прежде всего, самим себе: «Это наш город!»

Огромную солидарность с Петербургом в дни после теракта проявила вся страна. Во всех крупных городах, от Калининграда до Владивостока, прошли митинги под лозунгами «Питер, мы с тобой!». Жители большой страны высказывали петербуржцам слова искреннего сочувствия и поддержки. В городе на Неве эту волну доброты и сопереживания помнят и ценят.

Сегодня, во вторую годовщину взрыва в метро, состоятся панихида по жертвам теракта в Соборе Святой Живоначальной Троицы (Троице-Измайловском соборе), а также церемония возложения цветов у станции метро «Технологический институт», откуда в день трагедии эвакуировали пострадавших и тела погибших.

Как сообщили в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, Национальной ассоциацией оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуациях «Надо жить», созданной по инициативе родственников погибших и пострадавших в теракте, высказано пожелание по установке информационной таблички в вестибюле станции «Технологический институт». Представители ГУП «Петербургский метрополитен» проинформировали, что техническая возможность установки памятного знака существует, идут необходимые согласования. Возможно, табличка появится к третьей годовщине трагедии.

…Тем временем Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге продолжит начавшееся 2 апреля рассмотрение уголовного дела в отношении 11 лиц, обвиняемых в причастности к теракту, его подготовке и осуществлению. Все они — выходцы из азиатских стран СНГ, были задержаны вскоре после теракта в Москве и Петербурге. По версии следствия, эти лица действовали по заказу своего земляка, находящегося в рядах международных террористов в Сирии. Виновными подсудимые себя не признают. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Пострадавшие при теракте люди и родственники погибших, пришедшие на суд, заявили петербургским СМИ, что требуют самого сурового наказания для тех, кто сломал им жизнь, лишив здоровья, отобрав близких.